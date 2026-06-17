Estará interpretado por el Coro Francisco Salinas y tendrá lugar el viernes 19 de junio

La Catedral Vieja de Salamanca acogerá el próximo viernes 19 de junio un concierto dedicado a la música de Wolfgang Amadeus Mozart y Josef Gabriel Rheinberger.

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Estará interpretado por el Coro Francisco Salinas, solistas vocales y conjunto instrumental bajo la dirección de Alejandro Gago, en el que participarán los cantantes Zoe Doncel, Sonia Fernández, Alberto

Moñivas y Raúl Rodríguez.

El programa propone un encuentro entre dos grandes compositores de la tradición coral europea,

ofreciendo al público una experiencia musical coincidiendo con el atardecer en este escenario sinigual como es la Catedral.