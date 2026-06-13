Concierto gratuito de una de las orquestas jóvenes más antiguas de Estados Unidos

La Quad City Youth Symphony Orchestra, una de las orquestas jóvenes más antiguas de Estados Unidos actuará próximamente en Salamanca en un concierto en la Catedral Vieja. También ofrecerán otro concierto gratuito en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte en Ávila el martes 16 de junio.

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Será el día 18 de junio a las 20:30 horas cuando bajo la dirección de Hisham Bravo Groover, director musical de sus conjuntos jóvenes, los músicos de la banda deleiten al público salmantino en una actuación que aseguran "combina rigor interpretativo y frescura".

Este concierto, que se enmarca en la gira internacional de la QCYSO, presentará un programa variado que incluye obras de grandes compositores como Brahms, Ravel, Copland, Freitas Branco, Falla y Saint-Saëns.