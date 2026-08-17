El coro de St Mary`s Warwick actuará de forma gratuita en la Catedral Vieja

La Catedral Vieja de Salamanca será escenario el próximo lunes 24 de agosto a las 20:30 horas de un concierto gratuito, además de una misa cantada el domingo 23 a las 12:00h, a cargo del Coro de St Mary's Warwick, una de las formaciones corales vinculadas a una de las iglesias con mayor tradición musical de Inglaterra. La actuación forma parte de la gira española del conjunto, que recorrerá varias ciudades de Castilla y León durante el mes de agosto.

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La Iglesia Colegiata de St Mary's, en Warwick, mantiene una tradición coral que se remonta al siglo XII. En la actualidad, alrededor de 55 niños y niñas forman parte de su fundación coral, participando regularmente en los servicios litúrgicos de la colegiata, así como en conciertos y proyectos musicales dentro y fuera del Reino Unido. A lo largo de los últimos años, el coro ha actuado en lugares tan representativos como la Abadía de Westminster, la Catedral de Wells o la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, además de participar en emisiones de la BBC y realizar giras internacionales por Europa y Norteamérica.

El concierto estará dirigido por Oliver Hancock, director musical de St Mary's Warwick y responsable de la formación de los distintos coros de la institución. Organista de amplia trayectoria, Hancock ha desarrollado su carrera en algunas de las principales instituciones corales británicas y ha actuado como intérprete y director en numerosos conciertos y retransmisiones para la BBC.

El programa estará dedicado a la tradición coral inglesa y reunirá obras que abarcan desde el Renacimiento hasta la actualidad. El público podrá escuchar composiciones de Robert Parsons, Thomas Tallis, Peter Warlock, Charles Villiers Stanford, William H. Harris, Charles Wood, John Rutter, Sarah MacDonald y John Sanders, configurando un recorrido por algunos de los compositores más representativos del repertorio coral británico.