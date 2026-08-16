En marcha la nueva campaña 'Biblioteca de verano: siempre contigo' para seguir disfrutando gratis de libros, podcast o vídeos

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha, a través de la biblioteca de libros electrónicos y recursos digitales sobre competencias digitales, una nueva campaña bajo el título 'Biblioteca de verano: siempre contigo'.

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Lo que se pretende desde la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial es que los usuarios aprovechen el verano para seguir disfrutando gratis de libros y audiolibros hasta vídeos, podcasts y píldoras formativas en materias tan actuales como la inteligencia artificial, la programación, la ofimática o la productividad.

Desde la puesta en marcha de Biblio CyL Digital, un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se ha alcanzado ya a más de 9.800 usuarios, que han realizado más de 24.000 préstamos y han dedicado cerca de 130.000 horas de aprendizaje.