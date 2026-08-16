Un coche sin el freno de mano bien puesto se empotra de madrugada contra el escaparate de una tienda en Wences Moreno

Un vehículo se ha empotrado de madrugada contra el escaparate de una tienda en la calle Wences Moreno, número 12, justo en el cruce con la calle Isidro Segovia.

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Según confirman fuentes municipales y de bomberos a Salamanca24horas, el incidente se habría producido de forma accidental al no haber quedado bien puesto el freno de mano del coche que estaba estacionado en esa vía, sin conductor, y que ha impactado contra la luna de la tienda.

El suceso no ha generado heridos, pero sí visibles desperfectos en la tienda.