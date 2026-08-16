La Policía Nacional alerta sobre diversas modalidades de hurtos que se están llevando a cabo sobre personas mayores en todo Castilla y León

La Policía Nacional de Castilla y León alerta a la población sobre las diversas modalidades de hurtos que se están efectuando sobre personas mayores de toda la Comunidad.

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Los autores son delincuentes itinerantes de origen internacional, que se desplazan cientos de kilómetros para seleccionar a víctimas vulnerables que puedan aportar pocos datos a la investigación policial.

Los agentes aseguran que los hurtos tienen algo en común: el engaño, la distracción y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas que suelen estar comprendidas entre los 70 y los 80 años, que se encuentran solas por la vía y en que en algunos casos presentan limitaciones de movilidad.

En Castilla y León se han detenido a más de 100 personas como presuntos autores de hurtos en cualquiera de sus modalidades y se han identificado a mas de 1.000 personas en los últimos tres meses.

En la provincia de Salamanca hay interpuestas varias denuncias por robos o intentos de robos de joyas, donde las víctimas son personas mayores de 70 años, que denuncian haber sido sorprendidos por una mujer que decía ser conocida de la familia. La estafadora aprovechaba la cercanía para robar las joyas, principalmente de oro. Siempre la estaba esperando un vehículo para emprender la fuga.

La Guardia Civil de Salamanca tiene constancia de denuncias al menos en municipios como Sancti-Spíritus, Vitigudino y la zona de Peñaranda de Bracamonte.

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Las tipologías de hurto empleadas son: