La policía de Salamanca investiga la quema de un vehículo, modelo Renault Clio, en la calle Calzada de Medina

La policía de Salamanca se encuentra investigando la quema de un vehículo en la calle Calzada de Medina.
Los bomberos del Ayuntamiento recibieron un aviso durante la madrugada de este sábado, pasadas las doce y media de la noche, donde se alertaba de que un coche estaba envuelto en llamas en los entornos del Mirador del Volcán de Garrido. Una dotación se trasladó de inmediato hasta el lugar para apagar el fuego que dejó calcinado al coche.
Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el vehículo afectado es un modelo Renault Clio.
La investigación ahora se centra en esclarecer el origen del fuego para certificar si fue un accidente fortuito o un acto provocado de forma intencionada.