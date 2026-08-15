Herido un hombre tras el vuelco de un coche en la carretera de Vitigudino

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido en un accidente de tráfico alrededor de las tres de la tarde de este sábado día 15.

Publicidad Publicidad

El siniestro se ha producido en la carretera de Vitigudino, la SA-315, km 29, tras una salida de vía que provocó el vuelco del vehículo.

En un primer momento, cuando el aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se activó el desplazamiento de los bomberos de la Diputación al estar atrapada la víctima, pero finalmente puduo salir del vehículo por su propio pie, por lo que se anuló la asistencia de los bomberos.

Acudió una ambulancia y la Guardia Civil de Tráfico.

Se trata del segundo accidente de tráfico producido en las últimas 24 horas donde hay un vuelco de un vehículo. En la noche del viernes otro coche volcó en la carretera que une Escurial de la Sierra con Linares de Ríofrio.