Los Servicios de Extinción trabajan en otro incendio en La Hoya declarado 45 minutos después del de Guijuelo

Unos 45 minutos más tarde de haberse declarado el incendio en Guijuelo, se ha originado otro en La Hoya, próximo al pico El Cabezo, en el Espacio Natural de la Sierra de Candelario.

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Las informaciones notificadas por INFORCYL indican las 15:45 horas como hora de inicio de este nuevo incendio, cuya causa probable está en investigación, aunque todo apunta a que podría deberse también a la tormenta, ya que en la franja de las 15:00 a las 16:00 horas se han producido varias descargas eléctricas en esta zona de la provincia, así como en los entornos de Ledesma.

En el lugar trabaja un helicóptero, con apoyo por tierra de dos cuadrillas, dos autobombas, dos ELIF/BRIF y tres agentes medioambientales.

A tan solo 5 kilómetros, aunque ya en la provincia de Ávila, en el municipio de San Bartolomé de Béjar se ha declarado otro incendio pasadas las cuatro y media de la tarde. También hay otro activo desde las cinco de la tarde en Gallegos de Huebra, a tan solo 2,3 km del incendio que se produjo este viernes en la localidad de Anaya de Huebra, en La Sagrada, en una finca.

A las seis de las 18:00 horas se dio aviso de otro incendio por rayos en Tenebrón, donde se han quemado 0.85 ha de pasto.