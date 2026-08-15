La Junta de Castilla y León declara la Situación Operativa 1 en la Comunidad al haber una decena de incendios activos

La Junta de Castilla y León ha tomado la decisión de declarar la Situación Operativa 1 en la Comunidad, ya que se mantienen activos una decena de incendios forestales en todo el territorio este 15 de agosto.

Publicidad Publicidad

Esta situación se establece cuando debido a los fuegos se pueden ver afectados gravemente bienes de naturaleza forestal, pero afecta levemente a población y bienes de naturaleza no forestal. También cuando existe simultaneidad de incencios forestales y/o concentración espacial con IGR-0 y/o IGR-1.

A las 19:00 horas, los Servicios de Extinción de la Junta se encuentran trabajando en 11 incendios activos: 2 en Salamanca, 2 en Ávila, 4 en León y 3 en Zamora; algunos de ellos han sido provocados por el paso de las tormentas.

Los incendios que se encuentran todavía activos en Salamanca son el de La Hoya y Tenebrón.

Es en Zamora, en La Tejera, donde se ubica el de incendio mayor peligrosidad, con nivel 2. Esta mediodía hubo uno declarado en Guijuelo, que ya está controlado, que alcanzó el IGR-1 por la proximidad de las llamas al pueblo.

Esta situación se produce justamente cuando se cumple un año del infierno que vivió la provincia de Salamanca, donde también en casi practicamente el mismo periodo de tiempo se decretaron varios incendios a la vez en la comarca de Vitigudino, Cipérez, y en El Payo que alcazaron las 14.000 hectáreas calcinadas.