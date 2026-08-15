La tormenta deja numerosas descargas eléctricas, acompañadas de granizo, en pleno mes de agosto en Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó este viernes el aviso amarillo para la provincia de Salamanca por lluvia y tormentas. Un aviso que mantendrá en este estado hasta las 21:00 horas.

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El paso de la tormenta por la provincia salmantina ha dejado granizo en pueblos como Cabrillas y también numerosas descargas eléctricas que se han hecho visibles a partir de las 13:00 horas por la zona de Alba y Guijuelo.

Pese a que estos fuegos se encuentran bajo investigación, todo a punta a que la causa probable es la tormenta, coincidente con las descargas producidas en esas horas en estas mismas zonas.