La tormenta deja numerosas descargas eléctricas, acompañadas de granizo, en pleno mes de agosto en Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó este viernes el aviso amarillo para la provincia de Salamanca por lluvia y tormentas. Un aviso que mantendrá en este estado hasta las 21:00 horas.
El paso de la tormenta por la provincia salmantina ha dejado granizo en pueblos como Cabrillas y también numerosas descargas eléctricas que se han hecho visibles a partir de las 13:00 horas por la zona de Alba y Guijuelo.
#Granizada importante esta tarde en Cabrillas, #Salamanca— METEO CIUDAD RODRIGO (@Meteo_Mirobriga) August 15, 2026
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El paso de la tormenta ha ido avanzando progresivamente, acentuándose sobre todo durante el mediodía en Guijuelo, donde los rayos provocaron un incendio en el que la Junta de Castilla y León llegó a decretar el IGR 1 debido a su proximidad a algunas viviendas del pueblo. Unos 45 más tarde de originó otro fuego en La Hoya, en el Espacio Natural de la Sierra de Candelario, al que se sumaron más tarde otro a tan solo 5 kilómetros en el municipio de San Bartolomé de Béjar, ya en la provincia de Ávila, y otro en la localidad de Gallegos de Huebra y Tenebrón.
Pese a que estos fuegos se encuentran bajo investigación, todo a punta a que la causa probable es la tormenta, coincidente con las descargas producidas en esas horas en estas mismas zonas.
Pasadas las tres de la tarde, la tormenta se fue acercando a otras partes de la provincia, acaparando las comarcas de Ledesma, Vitigudino, Ciudad Rodrigo y el Campo Charro; en algunos municipios de estas comarcas la tormenta ha estado acompañada de granizo y fuertes rachas de viento que también se han hecho notar en la capital y que han detonado en el cierre de zonas arboladas y parques a modo de prevención.