Se suman más denuncias por robos de joyas de oro a personas mayores en pueblos de Salamanca

Vecinos de varios municipios de la provincia de Salamanca denuncian nuevos casos de intentos de robo de joyas a personas mayores.

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Sancti-Spíritus, Vitigudino o la zona de Peñaranda de Bracamonte son algunos de los lugares donde constan denuncias, según ha podido constatar Salamanca24horas.

La Guardia Civil se encuentra investigando estos hechos para dar con el paradero de los autores que están empleando el 'método del abrazo' para sustraer joyas a las víctimas.

Al parecer, y según ha podido saber este medio, en varios de estos municipios la persona que suele acercarse a las víctimas es una mujer que supuestamente está embarazada. El 'modus operandi' siempre es el mismo, la mujer se acerca a la víctima fingiendo ser familiar de una persona conocida y tras varios minutos de conversación se le aproxima para extraer pulseras, relojes o cadenas, todo lo que sea oro.

Algunos de los denunciantes indican que a la mujer siempre la está esperando próximo al lugar un varón en un vehículo, prevenido para emprender la huída.

Por el momento, la Guardia Civil está recabando información sobre los casos denunciados sin haber procedido a ningún detención todavía. Hace ya dos semanas trascendió un caso similar a estos en Los Santos, donde una vecina informaba haber sido víctima de esta táctica de hurto.

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