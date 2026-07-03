Pérez de la Sota vive el pleno del Ayuntamiento de Salamanca con total normalidad y sin declaraciones

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota, ha reaparecido públicamente este viernes en la sesión ordinaria del pleno municipal.

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Lo ha hecho con total normalidad, entre risas con el resto de los concejales de la corporación y participando activamente en los diferentes debates con sus intervenciones, como hace habitualmente.

A pesar de que el resto de los compañeros, incluido el alcalde de Salamanca, le han solicitado días previos a Pérez de la Sota, denunciado por dos jóvenes por presuntos casos de sumisión química, que explicara públicamente la situación, lo cierto es que ninguno se ha pronunciado en esta sesión plenaria, más allá de un ruego a última hora del PSOE.

Ha sido la portavoz la que ha solicitado al alcalde que ruegue a Pérez de la Sota que no acuda a los plenos por respeto a las víctimas, a pesar de afirmar minutos antes que creen en la presunción de inocencia, puesto que debe ser el propio concejal quien tome esa decisión de manera voluntaria.

Una petición a la que ha contestado el alcalde que “los ruegos que son un brindis al sol, ni son ruegos ni son nada”.

A parte de esa breve intervención, ningún compañero más ha hablado del tema y ni el propio Pérez de la Sota, ni siquiera por alusión, ha tomado la palabra para aclarar la situación.

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