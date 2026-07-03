Hacienda paga hasta la fecha 58 millones de euros en la Declaración de la Renta

La Agencia Tributaria ha devuelto a 2 de julio de 2026 un total de 56,11 millones de euros, es decir, un 66,51 por ciento teniendo en cuenta que los salmantinos y salmantinas han solicitado una cuantía total de 87,87 millones de euros. En el conjunto de los importes que han solicitado, un 79,89 por ciento les ha salido a devolver, mientras que el resto tendrá que realizar el pago a Hacienda.

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El número total de personas que han realizado la declaración de la Renta ha sido de 192.687, es decir, muchos más salmantinos y salmantinas que en 2024 cuando se alcanzaron los 186.460.