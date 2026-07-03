El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para adherirse a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.
Con esta iniciativa, la Corporación municipal reafirma su compromiso con la igualdad, la diversidad y el respeto a los derechos fundamentales, al tiempo que respalda el papel de los ayuntamientos en la promoción de espacios seguros, libres de discriminación y respetuosos con la diversidad.
Además, el Consistorio ha recordado que desde 2023 mantiene un convenio de colaboración con la Asociación Iguales, que permite ofrecer información, asesoramiento sobre los derechos del colectivo LGTBI y apoyo psicológico a las personas que lo necesiten.