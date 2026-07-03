El Pleno de Salamanca se adhiere a la declaración de la FEMP por el Día Internacional del Orgullo LGTBI

La moción del Grupo Popular reafirma el compromiso municipal con la igualdad y recuerda el convenio con la Asociación Iguales para apoyar al colectivo

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para adherirse a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

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Con esta iniciativa, la Corporación municipal reafirma su compromiso con la igualdad, la diversidad y el respeto a los derechos fundamentales, al tiempo que respalda el papel de los ayuntamientos en la promoción de espacios seguros, libres de discriminación y respetuosos con la diversidad.