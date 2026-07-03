Los juzgados de Salamanca con una "situación crítica de personal" según CCOO

El sindicato CCOO denuncia una "situación crítica de personal" en los juzgados de Salamanca.

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Culpan directamente al Ministerio de Justicia, manifiestando que están realizando una "irresponsable gestión" en la implantación de los Tribunales de Instancia previstos en la Ley Orgánica 1/2025.

"Lejos de resolver los problemas estructurales de la Administración de Justicia, la reforma está agravando la falta de personal, incrementando las cargas de trabajo y deteriorando tanto las condiciones laborales de las plantillas como la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía", apuntan.

Igualmente subrayan que la falta de efectivos no se produjo con la entrada en vigor de la ley del 1 de enero, sino que los órganos judiciales de Salamanca ya arrastraban importantes déficits de plantilla desde el inicio de la implantación de la reforma.

CCOO ha formulado recurso contra cada una de las plantillas de personal. A esta situación se suma el profundo desgaste que está provocando la implantación de la reforma, expresando que "los continuos cambios organizativos, informáticos, ofimáticos y formativos, unidos a la falta de medios y de personal, están generando un escenario de auténtico agotamiento profesional".

También señalan que el problema se ve multiplicado por la decisión del Ministerio de mantener bloqueadas las bolsas de personal interino; una decisión que dicen está teniendo consecuencias directas sobre el funcionamiento de los juzgados: "En lugar de poder incorporar personal con experiencia previa en la Administración de Justicia, únicamente se está recurriendo a personas desempleadas que, pese a su voluntad y capacidad, necesitan un periodo de aprendizaje para desempeñar un trabajo altamente especializado".

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