El Teatro Liceo se viste con los colores del Orgullo LGTBI+

El Ayuntamiento de Salamanca se ha sumado un año más a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que tendrá lugar el próximo 28 de junio, con la colocación de la bandera arcoíris en la fachada del Teatro Liceo. El símbolo permanecerá visible desde hoy y hasta el domingo, tras la petición realizada por la asociación Iguales.

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Además de este gesto institucional, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado que el Consistorio mantiene un convenio de colaboración con la asociación Iguales para promover la igualdad del colectivo LGTBI+, financiar servicios de información y asesoramiento sobre sus derechos y ofrecer apoyo psicológico a quienes lo requieran.