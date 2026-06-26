Esta situación se está traduciendo en un incremento de agresiones, por eso los funcionarios exigen que se cubran las vacantes existentes en el ámbito sanitario y que se implante la jornada laboral de 35 horas semanales

Trabajadores de la cárcel de Topas advierten del exceso de presos que hay en las instalaciones penitenciarias que fueron concebidas para albergar a un máximo de 1.008 reclusos, una cifra que ahora se encuentra superada con 192 más.

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La Sección Sindical de CCOO en el Centro Penitenciario de Topas reitera la queja que ya presentó en octubre de 2025, donde ya exponía la preocupación por esta situación que, aseguran, sigue sin corregirse: "Supone una presión creciente sobre todos los servicios del establecimiento y dificulta el normal funcionamiento de la actividad penitenciaria". Además, esto está provocando también un incremento de las agresiones.

A esto añaden el retraso en la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales. A través de un comunicado explican que "más de dos meses después de la fecha prevista para su aplicación, los trabajadores penitenciarios continúan sin ver materializada esta medida, pese a los compromisos adquiridos por la Administración". Y esto solo hace que crezca el malestar existente entre la plantilla.