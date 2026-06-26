El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha sacado a contratación la mejora del Camino Viejo de Navales en el tramo que comienza en la carretera de Aldeaseca y continúa hacia Navales con una longitud de unos 1.100 metros lineales, según reza el proyecto.

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Se trata de un camino agrícola que parte desde la carretera de Aldeaseca en dirección a Navales y sirve de acceso a las parcelas que recaen sobre él. El tramo que se pretende acondicionar tiene una longitud de 1.100 m. y una anchura media de entre 4,50 y 5,50 metros, carece de cunetas laterales en gran parte de su trazado lo que ocasiona que en época de lluvias el agua discurre por el propio camino deteriorando su firme y formando escorrentías que lo hacen prácticamente intransitable.

Además, hay entradas de fincas que no disponen de paso de cuneta, estando esta terraplenada, y otras que teniéndolos se encuentran mal situados y con poca sección lo que impide totalmente el drenaje longitudinal del camino.

La obra mantendrá el trazado actual, manteniendo la directriz, pendientes y rasantes del camino. Además, se prevé la realización de cunetas de drenaje longitudinal y se ejecutarán los pasos a las parcelas. En el firme se colocará una base de zahorra artificial de machaqueo.