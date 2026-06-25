Alba de Tormes intensifica los trabajos de mantenimiento urbano y prepara sus instalaciones para el verano

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha reforzado durante las últimas semanas las labores de desbroce y mantenimiento en diferentes puntos del municipio, una actuación clave de cara a la llegada del verano.

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Los trabajos se han desarrollado en calles como Matadero, Sol Alta y Cuatropea, así como en el área recreativa de Las Playas, el entorno del Castillo, la carretera de Peñaranda, la pedanía de Amatos y varios caminos y zonas verdes del término municipal.