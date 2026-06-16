Las piscinas de Alba de Tormes abren este fin de semana con una jornada de puertas abiertas el sábado

Las piscinas de Alba de Tormes abrirán este fin de semana, con una jornada de puertas abiertas el sábado. Al ser el primer día de apertura al público, la entrada será gratuita para todas las personas.

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El concejal de Deportes, Jorge García ha confirmado que las instalaciones ya están a punto tras varias semanas de trabajos de mantenimiento y adecuación y que se mantienen las tarifas de los últimos años.

De esta manera, y al igual que en temporadas anteriores, habrá diferentes modalidades de acceso que incluyen abonos individuales, de 15 baños, familiares y tarifas reducidas para pensionistas, personas con discapacidad y menores.