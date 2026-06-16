Una avería en la catenaria entre Toro y Medina del Campo afecta a los pasajeros del Alvia Salamanca-Madrid

Los pasajeros que esta mañana tenían previsto un viaje en el Alvia Salamanca-Madrid a primera hora se han enfrentado a retrasos que han activado las quejas de los usuarios.

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Según relatan a Salamanca24horas los propios viajeros, se ha producido una incidencia que ha obligado a que los usuarios que tenían previsto su salida a las 06:25 horas de este martes, hayan tenido que coger otro tren de Media Distancia con destino a Valladolid, donde han proliferado las quejas ya que algunos pasajeros han tenido que realizar el trayecto de pie.

Información de la avería en la catenaria entre Toro y Medina del Campo | INFOAdif

Desde Adif expresan que la incidencia ha sido provocada por la avería de la catenaria, que afecta a la tensión eléctrica, entre Toro y Medina del Campo y que ha interrumpido la circulación, afectando al Alvia Salamanca-Madrid. Igualmente, se notifica que a las ocho de la mañana se ha solucionado la incidencia y se ha restablecido la circulación. Sin embargo, los usuarios aseguran que a esa hora seguían parados en Valladolid, a la espera de que los recogiera otro tren.