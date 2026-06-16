Una avería en la catenaria entre Toro y Medina del Campo afecta a los pasajeros del Alvia Salamanca-Madrid

Los pasajeros que esta mañana tenían previsto un viaje en el Alvia Salamanca-Madrid a primera hora se han enfrentado a retrasos que han activado las quejas de los usuarios.
Según relatan a Salamanca24horas los propios viajeros, se ha producido una incidencia que ha obligado a que los usuarios que tenían previsto su salida a las 06:25 horas de este martes, hayan tenido que coger otro tren de Media Distancia con destino a Valladolid, donde han proliferado las quejas ya que algunos pasajeros han tenido que realizar el trayecto de pie.
Desde Adif expresan que la incidencia ha sido provocada por la avería de la catenaria, que afecta a la tensión eléctrica, entre Toro y Medina del Campo y que ha interrumpido la circulación, afectando al Alvia Salamanca-Madrid. Igualmente, se notifica que a las ocho de la mañana se ha solucionado la incidencia y se ha restablecido la circulación. Sin embargo, los usuarios aseguran que a esa hora seguían parados en Valladolid, a la espera de que los recogiera otro tren.
Una vez en Valladolid, relatan que les han informado de que tendrían que esperar a que otro tren saliera de Salamanca y fuera a recogerlos para continuar el trayecto hasta Madrid.