Finalizadas las obras de movilidad en la Puerta del Río de Alba de Tormes

Las obras de movilidad llevadas a cabo en la Puerta del Río de Alba de Tormes ya han llegado a su fin con la finalización de los trabajos de carpintería y señalética, con el que se han mejorado los elementos para facilitar el itinerario que conecta de forma segura el Conjunto Histórico con el espacio natural de la Red Natura 2000.

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Con estas obras, el camino de las playas y la calle Alcázar quedan ya unidos a través del Puente Medieval, facilitando el tránsito tanto a peatones como a ciclistas.

Obras de movilidad en la Puerta del Río en Alba de Tormes | Ayuntamiento de Alba de Tormes

Este proyecto ha supuesto una inversión de 120.000 euros procedentes de los fondos NextGeneration EU.

Desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes indican que lo único que queda pendiente es la instalación de un contador de personas, un dispositivo que seguirá el modelo ya implementado con éxito en la conexión del camino natural de la Vía Verde de la Plata, permitiendo obtener datos precisos sobre el flujo de usuarios para una mejor gestión del recurso turístico y natural.

Obras de movilidad en la Puerta del Río en Alba de Tormes | Ayuntamiento de Alba de Tormes

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