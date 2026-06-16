Sanidad convoca 441 plazas vacantes de Medicina, Enfermería, Farmacia, Física, Biología y Química

Sanidad convoca 441 plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada: 312 plazas de Medicina, 121 de Enfermería, 4 de Farmacia, 2 del ámbito de la Física, 1 del ámbito de la Biología y 1 del ámbito de la Química.

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Se trata de un procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas destinado a cubrir 441 plazas que resultaron disponibles tras el procedimiento ordinario: 433 por no incorporación de aspirantes adjudicatarios y 8 por renuncias presentadas formalmente entre el 5 y el 12 de junio de 2026.

Desde el Ministerio de Sanidad indican que por especialidades Medicina Familiar y Comunitaria es la que presenta una mayor necesidad de cobertura con 240 plazas, más de la mitad del total de la convocatoria. Le siguen, en el ámbito de la Enfermería, las especialidades de Salud Mental (37 plazas), Geriátrica (34 plazas) y Familiar y Comunitaria (31 plazas).

También se incluyen vacantes en áreas como Enfermería del Trabajo (15), Medicina Preventiva y Salud Pública (13) y, con menor volumen, Medicina del Trabajo (6), Medicina Interna (5) y Psiquiatría (5), entre otras.

Podrán participar en este proceso las personas aspirantes que superaron la puntuación mínima y cuentan con número de orden, pero que no obtuvieron plaza en la resolución definitiva de la fase ordinaria. Por ende, quedan excluidos expresamente quienes ya hayan tomado posesión, quienes hayan renunciado anteriormente o quienes solicitaron una prórroga de incorporación.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma electrónica a través de la sede del Ministerio de Sanidad. El plazo se iniciará a las 9:00 horas del 16 de junio y permanecerá abierto hasta las 9:00 horas del 18 de junio de 2026. Inmediatamente después de finalizar este plazo, el mismo día 18, comenzará el acto de adjudicación telemático, que seguirá el riguroso orden de puntuación de los participantes.