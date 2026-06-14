La XV Feria Ganadera de Alba de Tormes llena el municipio de música, tradición y tauromaquia

Alba de Tormes vive un intenso fin de semana que finaliza este domingo con su XV Feria Ganadera de San Antonio, que ha recibido desde las 10:00 horas de este 14 de junio una importante jornada que combina música, tradición, motor y tauromaquia.

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Desde ese momento, los visitantes han centrado su atención en la calle Piscinas, donde se ha llevado a cabo la apertura del recinto ferial con la presencia de miembros de la corporación municipal, encabezados por Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes. Además, la inauguración ha contado también con el Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de la Junta de Castilla y León, Javier García Presa, además de alcaldes de la comarca de Alba.

En el ámbito musical, los protagonistas han sido los miembros del Grupo Folclórico de Alba de Tormes, que han aportado tradición, ritmo y danza a la presentación de la jornada. En el apartado ganadero, durante este domingo está abierta la exposición y venta de maquinaria y productos agroalimentarios, además de los concursos morfológicos de bovino y equino, exhibiciones de doma de trabajo y herrado de caballos.

Xv Feria Ganadera De San Antonio De Alba De Tormes Ayuntamiento De Alba De Tormes

La vertiente gastronómica incluye además degustaciones gratuitas de queso, patatas asadas y mosto, amenizadas por un tamborilero, junto a paseos a caballo gratuitos para niños y niñas, que completan una oferta pensada para todo el público.

Este grande día de las ferias fue precedido este sábado 13 de junio por el 'Concierto de Solistas', una audición protagonizada por el alumnado del Estudio de Música Play Suzuki en colaboración con el consistorio. Con la entrada gratuita hasta completar aforo, esta actuación musical preparó el ambiente festivo y de celebración que este domingo se respira en Alba de Tormes.