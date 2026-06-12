Feria ganadera y agroalimentaria en Pedrosillo el Ralo con concurso nacional de Castellana Negra

Pedrosillo el Ralo se convierte este sábado en el epicentro de la ganadería y la gastronomía con su Feria Agroalimentaria.

El municipio vivirá una jornada de intensa actividad el próximo sábado 13 de junio, al acoger de forma simultánea la Feria Ganadera Agroalimentaria y el Concurso Morfológico Nacional de la Raza Aviar Castellana Negra

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Ambos eventos, que prometen atraer a profesionales del sector ganadero y a amantes de la gastronomía de toda la provincia, se desarrollarán en las instalaciones del Centro Municipal Polivalente.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será el certamen nacional dedicado a la raza aviar castellana negra, una joya del patrimonio ganadero autóctono. El concurso morfológico estará abierto al público en horario de 11:00 a 17:00 horas, permitiendo conocer de cerca las características de esta raza y el trabajo de selección que realizan los criadores.

Este certamen está coorganizado por la Asociación Amigos de la Gallina Castellana Negra (GANECA) y el propio Ayuntamiento de Pedrosillo el Ralo. El apoyo de estas administraciones subraya la importancia de la conservación de las razas autóctonas y su papel en el desarrollo rural.