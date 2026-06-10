Alba de Tormes abre la Feria de San Antonio con motor, música y campo

Alba de Tormes ultima los preparativos para vivir un intenso fin de semana que combinará música, tradición, motor y tauromaquia. Tras la presentación oficial de la programación de la XIV Feria Agroalimentaria y la XV Feria Ganadera de San Antonio, el municipio se prepara ya para recibir a vecinos y visitantes con una agenda de actividades que arrancará este mismo sábado y que sirve también de escaparate para el sector primario de la comarca.

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Como antesala al día grande de las ferias, la actividad cultural comenzará el sábado 13 de junio en el Teatro de la Villa. A las 12:30 horas, el escenario acogerá el "Concierto de Solistas", una audición protagonizada por el alumnado del Estudio de Música Play Suzuki en colaboración con el consistorio. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo, lo que facilita la participación de familias y aficionados a la música de la zona.

El domingo 14 de junio, a partir de las 10:00 horas, el foco se trasladará a la calle Piscinas con la apertura del recinto ferial. En el apartado ganadero, se desarrollará la exposición y venta de maquinaria y productos agroalimentarios, además de los concursos morfológicos de bovino y equino, exhibiciones de doma de trabajo y herrado de caballos. La vertiente gastronómica incluirá degustaciones gratuitas de queso, patatas asadas y mosto, amenizadas por Mr. Potato y un tamborilero, junto a paseos a caballo gratuitos para niños y niñas, que completan una oferta pensada para todo el público.

Entre los grandes atractivos del domingo destaca el taller de observación solar (13:00 h) a cargo de Óscar Martín Mesonero (Startrails), que aprovecha la condición de Alba de Tormes como único parque Starlight de la provincia de Salamanca. La jornada se completará por la tarde con la primera cita del Circuito de Novilladas de Castilla y León en la Plaza de Toros Ducal (19:00 h) y la concentración de coches antiguos "AutoRetro" en la Plaza Mayor y la Plaza del Grano desde las 08:30 de la mañana, que atraerá a numerosos aficionados al motor de la provincia y del entorno de Salamanca, España.