La cita reunirá actividades ganaderas, muestras agroalimentarias, exhibiciones ecuestres, una jornada de divulgación astronómica y otros eventos como AutoRetro y el Circuito de Novilladas de Castilla y León

La calle Piscinas de Alba de Tormes acogerá el próximo 14 de junio la XV Feria Ganadera de San Antonio y la XIV Feria Agroalimentaria, una jornada que combinará tradición, gastronomía, divulgación científica y actividades para toda la familia.

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La alcaldesa, Concepción Miguélez, presentó una programación que definió como “variadísima” y pensada para todos los públicos. Entre las propuestas ganaderas destacan los concursos morfológicos bovino y equino, una exhibición de doma de trabajo y una demostración de herrado de caballo, además de la habitual exposición y venta de maquinaria y productos relacionados con el sector.

En el apartado agroalimentario, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de queso, patatas asadas y mosto. La música y el folclore tradicional también tendrán protagonismo con la actuación del grupo charro albense, mientras que los más pequeños podrán participar en paseos gratuitos a caballo y disfrutar de la animación de Míster Potato y del acompañamiento de un tamborilero.

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La gran novedad de esta edición llegará de la mano de la astronomía. A las 13:00 horas se celebrará un taller de observación solar impartido por Óscar Martín Mesonero, de Startrails, una actividad que forma parte del programa municipal de divulgación científica con vistas al gran eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto. La iniciativa cobra especial relevancia al contar Alba de Tormes con el único parque Starlight de la provincia de Salamanca.