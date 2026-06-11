Tras cumplirse un año desde la finalización del Plan DUS 5000, que concluyó en mayo del año pasado, el balance económico hasta mayo de este año arroja un ahorro cercano a los 80.000 euros en las arcas municipales del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

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Este resultado consolida la tendencia a la baja en el gasto eléctrico de la villa. Los datos de los últimos ejercicios muestran un descenso drástico y progresivo en la factura de la luz del alumbrado municipal, que ha pasado de los 136.687,36 euros registrados en 2024 a los 65.425,82 euros en 2025, hasta situarse en el consumo de enero a mayo de 2026 en 23.729,90 euros. La reducción se debe, principalmente, a la sustitución de luminarias y a una gestión más eficiente de los puntos de luz.

El concejal de Urbanismo, José García, ha destacado la importancia de este hito: "Este ahorro de cerca de 80.000 euros en el primer año completo tras la ejecución del plan demuestra que la inversión en tecnología LED y la modernización de nuestros sistemas no solo era una necesidad medioambiental, sino una gestión económica altamente rentable para el municipio". A su juicio, el cambio contribuye también a reducir las emisiones asociadas al consumo eléctrico del alumbrado público.