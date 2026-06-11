Tras cumplirse un año desde la finalización del Plan DUS 5000, que concluyó en mayo del año pasado, el balance económico hasta mayo de este año arroja un ahorro cercano a los 80.000 euros en las arcas municipales del Ayuntamiento de Alba de Tormes.
Este resultado consolida la tendencia a la baja en el gasto eléctrico de la villa. Los datos de los últimos ejercicios muestran un descenso drástico y progresivo en la factura de la luz del alumbrado municipal, que ha pasado de los 136.687,36 euros registrados en 2024 a los 65.425,82 euros en 2025, hasta situarse en el consumo de enero a mayo de 2026 en 23.729,90 euros. La reducción se debe, principalmente, a la sustitución de luminarias y a una gestión más eficiente de los puntos de luz.
El concejal de Urbanismo, José García, ha destacado la importancia de este hito: "Este ahorro de cerca de 80.000 euros en el primer año completo tras la ejecución del plan demuestra que la inversión en tecnología LED y la modernización de nuestros sistemas no solo era una necesidad medioambiental, sino una gestión económica altamente rentable para el municipio". A su juicio, el cambio contribuye también a reducir las emisiones asociadas al consumo eléctrico del alumbrado público.
Por su parte, la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha recordado que el Plan DUS 5000, financiado con fondos europeos Next Generation EU, supuso una inversión de un millón de euros destinada a la sustitución de cerca de 1.600 luminarias y la actualización de 28 centros de mando. "Ver que en tan solo doce meses, desde mayo del año pasado hasta mayo de este año, se ha logrado este importantísimo ahorro confirma que los recursos públicos se han gestionado con total eficacia a pesar del aumento del precio de los suministros", ha concluido la regidora, que subraya el impacto positivo que este tipo de proyectos tiene en la economía local y en la calidad del servicio que se presta a los vecinos.