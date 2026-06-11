El Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Asociación Cultural Taurina 15 de Octubre han hecho públicos los nombres de los cuatro jóvenes novilleros que han logrado clasificarse para la Gran Final del Bolsín Taurino Botijo de Filigrana, una de las citas destacadas del calendario taurino local. Los finalistas son Armando Rojo, Manuel Fernández, Antonio Marín y Pedro Caminero, mientras que el suplente será Fernando Vanegas, que entraría en caso de baja de alguno de los clasificados.

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El festejo tendrá lugar el próximo domingo 23 de agosto, a las 18:00 horas, en la Plaza de Toros Ducal de Alba de Tormes, donde se darán cita aficionados de la villa y de otros puntos de la provincia de Salamanca. De esta jornada saldrá el triunfador de esta edición, que se llevará el preciado botijo de filigrana, símbolo distintivo del certamen y reconocimiento al novillero más completo.

Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, junto a Iván González, presidente de la Asociación Cultural Taurina 15 de Octubre, han querido mostrar su más sincero agradecimiento a todos los aspirantes que han formado parte del certamen, así como a las ganaderías participantes por su compromiso y por el alto nivel aportado durante todo el ciclo de selección.