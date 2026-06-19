El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha programado un completo fin de semana que combina cultura, deporte y solidaridad con su habitual oferta turística. Las actividades comenzarán este viernes, 19 de junio, a las 18:00 horas en el Salón de Plenos, con la presentación y recital del libro de poemas "Ahora que decaigo veo la hierba", a cargo de su autor Pablo González Martín y con la participación de Chema García.
El sábado estará protagonizado por el deporte y la música. El área recreativa de "Las Playas" acogerá sesiones gratuitas de HIIT Boxing al aire libre (a las 09:00 horas para nivel moderado y a las 10:30 horas para nivel avanzado), sin necesidad de inscripción. Además, las piscinas municipales celebrarán una jornada de puertas abiertas para inaugurar la temporada de verano. Por la tarde, a las 20:00 horas, el Teatro de la Villa ofrecerá un concierto gratuito de piano y violonchelo con obras de grandes compositores como Bach, Chopin, Beethoven y Haydn.
El broche de oro llegará el domingo, 21 de junio, con un acto de concienciación social. Con motivo del Día Mundial de la ELA, el Ayuntamiento iluminará su fachada de color verde en apoyo a los afectados y sus familias.