La villa ducal combina la presentación de un libro, conciertos de música clásica, boxeo al aire libre, la apertura de las piscinas y la iluminación de la fachada por el Día Mundial de la ELA

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha programado un completo fin de semana que combina cultura, deporte y solidaridad con su habitual oferta turística. Las actividades comenzarán este viernes, 19 de junio, a las 18:00 horas en el Salón de Plenos, con la presentación y recital del libro de poemas "Ahora que decaigo veo la hierba", a cargo de su autor Pablo González Martín y con la participación de Chema García.

Publicidad Publicidad

El sábado estará protagonizado por el deporte y la música. El área recreativa de "Las Playas" acogerá sesiones gratuitas de HIIT Boxing al aire libre (a las 09:00 horas para nivel moderado y a las 10:30 horas para nivel avanzado), sin necesidad de inscripción. Además, las piscinas municipales celebrarán una jornada de puertas abiertas para inaugurar la temporada de verano. Por la tarde, a las 20:00 horas, el Teatro de la Villa ofrecerá un concierto gratuito de piano y violonchelo con obras de grandes compositores como Bach, Chopin, Beethoven y Haydn.