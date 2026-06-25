Santa Marta presenta su calendario de orquestas para sus fiestas patronales: "Once días de felicidad y magia"

A las 12:15 horas de este jueves, el Ayuntamiento de Santa Marta ha presentado el esperado programa de orquestas de sus fiestas patronales. Tras la antesala del 18 de julio con las fiestas del barrio del Carmen, estas fiestas se celebrarán desde el jueves 23 de julio hasta el sábado 1 de agosto.

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A esperas de conocer la programación de fiestas completa, este jueves 25 de junio se conoce que los habitantes de este municipio de la comarca de Salamanca tendrán en total 11 días de orquestas, entre las que se encuentran “los mejores espectáculos del país”, tal y como ha informado el alcalde David Mingo.

Mingo, por su parte, ha recalcado el gran trabajo realizado por el Ayuntamiento de Santa Marta para conseguir "unificar en un único cartel las más importantes orquestas del panorama nacional". En cuanto al esfuerzo económico llevado a cabo, ha asegurado que se ha logrado esta programación "por un precio medio bastante competitivo": un global de 250.000 euros para el conjunto de las 11 orquestas.

Además, el primer edil ha querido insistir en la intención que tiene el Ayuntamiento de Santa Marta al ofrecer este importante cartel: "Traemos lo mejor con la intención de que las 12 casetas que se van a montar en el recinto ferial, además de los comercios del municipio, perciban una positiva repercusión económica", ha argumentado Mingo, añadiendo perciben este gasto como una inversión.

En esta presentación, además, también han estado presentes los concejales de Fiestas y Juventud, Juan Carlos Bueno y Norberto Flores. "Este jueves no se presenta únicamente un cartel, se presenta la oportunidad de vivir 10 días de auténtica felicidad y magia", ha apuntado Flores, que ha sido el encargado de detallar la programación musical de estas Fiestas de Santa Marta de Tormes.

Santa Marta presenta su calendario de orquestas para sus fiestas patronales:

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En cuanto a este concreto calendario de orquestas, la noche del sábado 18 de julio comenzará a las 23:30 horas con el grupo ‘La búsqueda’, que animará el barrio del Carmen como previa a las fiestas patronales, que arrancarán el jueves 23 de junio, cuando tocará la orquesta ‘La Magia K-Pop’ a partir de las 22:30 horas.

El viernes 24 de julio, por su parte, el conocido grupo ‘Renovation Experience’ amenizará la noche desde las 24:00 horas, mientras que el sábado a la misma hora el protagonista será el grupo 'Tango Orquesta'. 'La Misión, en cambio, aterrizará en la Plaza Tierno Galván a las 23:00 horas del domingo 26 de julio.

La semana comenzará el lunes 27 de julio con la reconocida orqueta 'Panorama', que presentará su 'Time Tour 2026' a partir de las 23:00 horas, mientras que el martes 28 de julio el turno será de la orquesta 'Olympus', que hará su magia desde las 23:30 horas.

'Paris de Noia', por su parte, desde las 23:30 horas del miércoles 29 de julio será la protagonista de la noche del día en honor a la patrona del municipio, Santa Marta. El jueves 30 de julio, en cambio, volverá a estar presente la orquesta 'Panorama', esta vez con un espectáculo llamado 'City'.