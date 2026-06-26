Salamanca insiste en la importancia de la lucha contra las adicciones en el Día Mundial contra las Drogas

A las 12:00 horas de este viernes, el Ayuntamiento de Salamanca ha acogido, con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas, un acto conmemorativo en el que, en presencia de las principales entidades del sector, ha recalcado su compromiso con la prevención, la sensibilización y la intervención comunitaria frente a las adicciones.

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Según apunta el consistorio, esta labor se desarrolla de manera continuada junto con dichas entidades, que integran el V Plan Municipal de Adicciones, impulsando de esta manera "actuaciones preventivas, mejorar la atención y reforzar la red comunitaria. Además, este acto ha sido presidido por Vega Villar, destacando así que "la colaboración es la base de un modelo eficaz y cercano a la ciudadanía”.

"La importancia de este día no radica únicamente en reconocer la magnitud del problema de las situaciones, sino también en reconocer el esfuerzo, la resiliencia y la capacidad de superación de las personas que las enfrentan", ha recalcado VIllar, haciendo así hincapié en la importancia de luchar contra los prejuicios que conlleva esta problemática.

En continuidad a esta idea, Manuel Muiño, presidente de Proyecto Hombre Salamanca, ha insistido en esta idea: "No podemos hacer oídos sordos ni mirar para otro lado. Invertir en la lucha contra las adicciones es muy importante, para romper con prejuicios, romper con miedos, romper con desconfianzas y para eso tiene que acercarse y conocer cuál es la problemática de verdad", ha detallado.

En este sentido, dentro del Programa de Educación de Calle y otras actuaciones del V Plan durante el último año, el Ayuntamiento y las entidades han desarrollado un amplio conjunto de actuaciones que han permitido reforzar la prevención en distintos ámbitos de la ciudad. Se han celebrado tres jornadas de difusión y sensibilización, con la participación de 450 personas, la colaboración de 16 entidades y la implicación de 30 organizaciones, distribuyéndose más de 400 materiales informativos.

Destaca especialmente, según apunta el Ayuntamiento, el Programa de Educación de Calle, que desde 1997 trabaja de manera continuada con población infantojuvenil en riesgo de exclusión social: "Este programa interviene directamente en los barrios, acompañándoles en su entorno cotidiano, promoviendo hábitos de vida saludables, detectando situaciones de riesgo y facilitando el acceso a recursos educativos, sociales y sanitarios", explica Villar.

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La intervención se desarrolla en las siete zonas de acción social de la ciudad, gestionadas por distintas entidades. En total, el programa ha atendido a 1.185 jóvenes durante el último año. También en el último ejercicio se han impartido 50 talleres de prevención, con 725 horas de formación y 706 participantes. En el ámbito familiar, el programa ‘Moneo’ ha ofrecido formación a 57 madres y padres para mejorar habilidades educativas y prevenir el consumo de sustancias y el uso problemático de pantallas.

En términos de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, se han desarrollado talleres dirigidos a jóvenes con influencia en redes sociales, futuros profesionales de la hostelería, alumnado de autoescuelas y adolescentes de 16 a 18 años, alcanzando a más de 400 participantes en total. En este misma línea, se han realizado intervenciones específicas con personas mayores de 65 años para aumentar la percepción de riesgo y promover un envejecimiento activo.

En el ámbito de las adicciones sin sustancia o comportamentales, un cambio importante en el panorama en los últimos años, se han celebrado intervenciones educativas selectivas con familias en situación de vulnerabilidad y talleres preventivos para jóvenes sobre el uso excesivo de redes sociales, con 125 participantes; así como un taller de integración sociolaboral en jardinería y viverismo, con 500 horas de formación y 29 participantes, dirigido a personas en proceso de rehabilitación.

"Las adicciones comportamentales están irrumpiendo, no es preocupante pero sí es una señal para que empecemos a ponernos serios con el tema y tratar de dar respuesta lo más rápido posible de la manera más adecuada", argumenta Manuel Muiños en este sentido.

Por otra parte, cabe mencionar que el Consistorio salmantino lleva más de dos décadas promoviendo un ocio saludable durante los fines de semana a través del programa municipal ‘Salamanca a Tope’ dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años.