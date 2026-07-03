Detenido por robar una bicicleta eléctrica valorada en 900 euros de un centro de trabajo

La Policía Nacional identificó al presunto autor tras la investigación, recuperó la bicicleta y la devolvió a su propietario, aunque presentaba algunos daños

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la propiedad por la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 900 euros.

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Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de junio, cuando, presuntamente, el detenido accedió de madrugada al centro de trabajo del propietario. Según la investigación, cortó la cadena con la que la bicicleta estaba asegurada y abandonó el lugar con el vehículo.

Tras tener conocimiento de los hechos, el propietario presentó la correspondiente denuncia por la sustracción de la bicicleta eléctrica, cuyo valor fue estimado en 900 euros.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron determinar la identidad del presunto autor, que fue detenido en la mañana del pasado 2 de julio.

Durante la investigación también fue recuperada la bicicleta sustraída, que presentaba una rueda pinchada y carecía de los guardabarros. Una vez localizada, fue entregada a su legítimo propietario.

Concluidas las diligencias policiales, la Policía Nacional dio cuenta de los hechos a la autoridad judicial competente.