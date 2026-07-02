Una persona se precipita desde una báscula tras sufrir una indisposición en Villoria

Una persona, cuyos datos por el momento no han trascendido, ha resultado herida este jueves al sufrir una indisposición y caerse desde una báscula de pequeñas dimensiones, señalan fuentes oficiales, en el municipio salmantino de Villoria.

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El aviso al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León se habría recibido pocos minutos después de las 16.00 horas.

Ambulancia en Villoria