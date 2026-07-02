Roban en el Parque Científico de Villamayor

Nuevo robo registrado en la provincia de Salamanca.

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En esta ocasión, los ladrones se han hecho con varios ordenadores, dispositivos móviles y otros equipos electrónicos de distintas oficinas del Parque Científico, ubicado en el municipio de Villamayor.

Según han relatado fuentes conocedoras del suceso a este medio, los hechos se habrían producido durante la tarde de este pasado miércoles, poco después de las 19.00 horas.

Los autores habrían abandonado, posterior y presuntamente, las instalaciones con total tranquilidad, aparentando ser empleados del complejo y sin levantar sospechas. Para cometer el robo, señalan estas mismas fuentes, los dos autores no habrían empleado la fuerza ni la violencia.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se han desplazado en la mañana de este jueves hasta el Parque Científico para hacerse cargo de la investigación.

Los especialistas han realizado una inspección ocular en las oficinas afectadas y han recogido muestras e indicios con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, la investigación continúa abierta y no se han producido detenciones.