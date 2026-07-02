El accidente, registrado a las 00:16 horas, dejó al conductor con una brecha en la cabeza y obligó a su traslado

Un hombre de mediana edad ha resultado herido en la noche de este miércoles tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la carretera SA-810, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Huerta.

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El accidente se produjo a las 00:16 horas, momento en el que la Guardia Civil de Tráfico alertó de que el conductor se encontraba consciente, aunque presentaba una brecha en la cabeza y precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de guardia del centro de salud de Santa Marta de Tormes.