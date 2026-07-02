Un hombre de mediana edad ha resultado herido en la noche de este miércoles tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la carretera SA-810, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Huerta.
El accidente se produjo a las 00:16 horas, momento en el que la Guardia Civil de Tráfico alertó de que el conductor se encontraba consciente, aunque presentaba una brecha en la cabeza y precisaba asistencia sanitaria.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de guardia del centro de salud de Santa Marta de Tormes.
Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el herido fue evacuado en ambulancia al Hospital de Salamanca.