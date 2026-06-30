El próximo martes 7 de julio tendrá lugar un concierto extraordinario de The Choir of Trinity College Melbourne en la Catedral Vieja de Salamanca.

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Será a las 20:30 horas cuando los asistentes podrán disfrutar de las voces de una de las formaciones

corales universitarias más prestigiosas de Australia, que además son referente internacional de la tradición coral anglicana.

Su fundación tuvo lugar hace 49 años, en 1977, estando integrado por estudiantes universitarios de Trinity College. Su repertorio abarca desde la polifonía renacentista hasta la creación coral contemporánea, con especial atención a la tradición inglesa.

El concierto que tendrá lugar aquí en Salamanca estará dirigido por Christopher Watson, reconocido cantante y director británico afincado en Australia, cuya trayectoria incluye colaboraciones con algunos de los conjuntos vocales más importantes del mundo, como Tallis Scholars, Tenebrae o Theatre of Voices. Estará junto a él el organista Peter Guy.