Vuelven a robar otro Seat, esta vez en Castellanos de Moriscos

Vuelven ‘Los ladrones de los Seat’. Tras el robo realizado en La Vellés de un Seat Córdoba, con el que utilizaron otro Seat Ibiza también para perpetrar el saqueo, en esta ocasión ha sido en Castellanos de Moriscos, momento en el que unos amigos de lo ajeno han conseguido llevarse un turismo aparcado en uno de los descampados.

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Los hechos que ya se encuentran denunciados a la Guardia Civil, habrían ocurrido en la madrugada del sábado al domingo, 17 de agosto, en un momento en el que la dueña del vehículo se encontraba descansando en su vivienda. El día anterior, el sábado, 16 de agosto, y según han relatado los afectados a Salamanca24horas, el coche se encontraba en un descampado cercano.

Seat Ibiza Cupra Robado En Castellanos De Moricos

El propio domingo fue cuando se dieron cuenta del robo, cuando en un momento en el que bajaron la basura, pudieron comprobar que el Seat Ibiza Cupra rojo con techo negro no se encontraba donde lo habían dejado el día anterior. Además, han pedido colaboración ciudadana de cara a poder dar de la manera más temprana posible con los autores del robo. El coche estaría matriculado de la siguiente forma: 2237 DCL.