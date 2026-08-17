Salamanca afronta una semana de extremos: del calor de 37 grados al desplome de las temperaturas

La provincia de Salamanca se prepara para una semana marcada por un acusado contraste térmico. Los primeros días estarán protagonizados por el calor, con máximas de hasta 37 grados, mientras que a partir del jueves los termómetros experimentarán un notable descenso que llevará las temperaturas máximas hasta los 24 grados el viernes.

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El lunes comenzará con ambiente muy caluroso y temperaturas que oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 36 de máxima. El calor volverá a intensificarse durante la jornada del martes, cuando se alcanzarán los 37 grados, mientras que la mínima se mantendrá en los 16 grados.

El miércoles supondrá el inicio del cambio. Aunque todavía se esperan temperaturas elevadas, la máxima bajará hasta los 33 grados, con una mínima de 17 grados.

Será a partir del jueves cuando el descenso térmico se haga especialmente evidente. La máxima se quedará en 27 grados, mientras que la mínima bajará hasta los 13 grados.