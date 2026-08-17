Salamanca figura entre las provincias donde se realizaron más cribados de hipoacusia a recién nacidos

Salamanca figura entre las provincias de Castilla y León donde más cribados de hipoacusia se realizaron a recién nacidos en 2025 dentro del Programa de Detección Precoz y Atención Integral a la Hipoacusia Infantil.

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Esta prueba médica gratuita que se realiza a los bebés en los hospitales públicos y privados antes del alta médica trata de buscar una alteración de la audición presente desde el nacimiento que, si no se detecta y trata de forma precoz, puede afectar al desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje del menor.

Los datos que maneja la Agencia ICAL indican que el año pasado está prueba le fue realizada a 11.966 nacios en Castilla y León. En Salamanca se sometieron a esta prueba 1.632 niños, siendo Valladolid la provincia que registró el mayor número de recién nacidos sometidos al cribado, con 3.097 en total, seguida de Burgos (2.018), León (1.942).

La cobertura superó el 97 por ciento en todas las provincias y del total de los menores sometidos al screening se registraron siete positivos en Palencia y Valladolid y seis en León y Salamanca.