Este lunes arrancan las obras en la avenida del Doctor Ramos del Manzano

El Ayuntamiento de Salamanca lleva ejecutando desde hace semanas varias obras enmarcadas dentro de la campaña extraordinaria de asfaltado en diferentes calles y avenidas de la capital del Tormes. Unos trabajos que le han llevado a concluir las de la avenida de San Agustín, para ponerse con las de la avenida del Doctor Ramos del Manzano.

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Tras la finalización de una de las vías de entrada más importantes para Salamanca al tratarse de la unión entre el Polígono de Villares de la Reinas con Garrido, comienzan así otra de las carreteras con más movilidad a lo largo del año al unir la zona trastormesina con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, las dos universidades y la Estación de Autobuses.

Así pues, en la perpendicular al paseo de la Transición, el Ayuntamiento de Salamanca realizará un estrechamiento de carril que permitirá mantener la circulación en dirección a la glorieta de Gloria Begué, mientras que se cortará el tráfico en el sentido contrario, que se desviará por la calle Tomás y Valiente. Cabe destacar que estas obras no modificarán el recorrido de las tres líneas de autobús que transitan por esta vía, si bien sí obligarán a desplazar una de las paradas.

Desde el consistorio salmantino han explicado que estos trabajos se realizarán en las tardes del lunes y del martes. Además, entre las próximas actuaciones se encuentran la avenida Vicente del Bosque, en el barrio de Chinchibarra; la avenida Virgen del Cueto, en El Zurguén, donde ya se ha procedido al levantamiento de tapas; las calles Lázaro Ralero, Fernando Santos y Enrique de Villena, en Garrido; las calles Granero y Vitigudino, en el Oeste; y la avenida de Santiago Madrigal, en Puente Ladrillo.