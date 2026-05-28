MINIÑO demuestra su orgullo charro haciéndose grande en el Patio Chico de Salamanca

El Patio Chico ha sido ese bonito punto de encuentro entre arte, cultura y juventud, la deseada juventud de Salamanca que sigue uniendo acordes al compás de la ribera del Tormes y ante la atenta mirada de la Catedral Vieja, una espectadora que ha visto pasar por sus pareces a artistas de toda índole, ya sea de visita o para hacer vibrar cada uno de sus cimientos.
A las 21:37 horas, daba comienzo el concierto de MINIÑO, único grupo salmantino en el cartel del FÀCYL, con un "Muy buenas noches Salamanca, ¿Cómo estamos?" Y con una de las canciones que más gusta al público, “Aquí no pasa nada”, a modo irónico ante algo que sí estaba pasando, el desamor y amor a partes iguales de cuatro chicos que solo quieren hacer música, demostrando que quieren ser el grupo salmantino por excelencia.