Un senderista se pierde en la ruta de El Travieso y tiene que ser rescatado en helicóptero

Un hombre, de unos 50 años, ha tenido que ser rescatado al extraviarse en la ruta circular del pico de El Travieso, en Candelario. El hombre fue quien llamó al Centro de Emergencias del 112 CyL a las 16:48 horas asegurando encontrarse extraviado y además estar indispuesto en una zona de difícil acceso por tierra.

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El gestor del 1-1-2 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una valoración telefónica de su estado, y con el Centro Coordinador de Emergencias, desde el que se coordina el incidente, se localiza la ubicación exacta del afectado, y se moviliza el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermero.

El helicóptero de rescate se dirigió hasta el lugar en el que se encontraba el senderista, una zona conocida como El Baldío, a unos 600 metros al oeste del aparcamiento de la primera plataforma, realiza un vuelo estacionario para facilitar el descenso, mediante maniobra de grúa, de los rescatadores. Tras acceder al lugar se le presta una primera asistencia y se procede a su extracción del lugar mediante otra maniobra de grúa, con el empleo de un triángulo de evacuación, junto con la rescatadora enfermera; seguida de una nueva maniobra de grúa para recuperar al segundo rescatador.

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Desde allí, van hasta Béjar, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias recoge al paciente para su traslado al hospital de la ciudad.