Salamanca activa el programa 'Cultura en los parques'

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha a partir de este domingo una nueva edición del programa 'Cultura en los parques', una iniciativa diseñada para descentralizar la oferta cultural y acercar el arte, la música y el entretenimiento directamente a los diferentes barrios de la ciudad. Este ciclo de actividades se desarrollará desde el 21 de junio hasta el próximo 12 de julio, ofreciendo a los vecinos una variada programación estival que incluye propuestas de música, magia y teatro al aire libre.

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El gran arranque del programa tendrá lugar en el parque de la Alamedilla con el estreno absoluto de 'Malditos Mocosos', la última producción de la reconocida compañía salmantina Kamaru Teatro. La cita será a las 12:00 horas con acceso totalmente libre hasta completar el aforo, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar en familia durante la jornada matutina.

Este espectáculo, especialmente dirigido al público infantil, se define como una innovadora propuesta de teatro musical y narración en directo. La obra destaca por combinar la música en vivo con una dramaturgia fragmentada, buscando siempre la participación activa de los asistentes e integrando dispositivos tecnológicos accesibles para enriquecer la experiencia escénica.