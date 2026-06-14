Salamanca acogerá un concierto de ‘Plazas Sinfónicas’ en la Plaza Mayor el 27 de junio

La ciudad de Salamanca será una de las paradas del programa ‘Plazas Sinfónicas’, una iniciativa de la Junta de Castilla y León que acerca la música sinfónica a espacios públicos emblemáticos de la Comunidad durante los meses de junio y julio.

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El concierto tendrá lugar el sábado 27 de junio a las 21:30 horas en la Plaza Mayor de Salamanca, donde actuará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Jorge Yagüe.