Salamanca registra 606 casos de violencia de género activos, 23 más que hace un año

606 son los casos activos de violencia de género registrados hasta el mes de mayo en Salamanca, según registra el informe mensual llevado a cabo por el sistema VioGén. Este dato supone un aumento en 23 casos si se comparan estos datos con los publicados en mayo de 2025, que se colocaban en 583.

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Además, el total de casos, tanto activos como inactivos, que han ocurrido a lo largo de estos cinco meses, también ha empeorado este año. En este 2026, el dato resulta ser de 5.051 procesos judiciales, mientras que en mayo de 2025 los casos registrados habían sido 4744, lo que supone un aumento de 307.

Esta misma preocupante línea la presenta también la comunidad de Castilla y León en su totalidad, que registra actualmente 5.509 casos activos de violencia de género en su territorio. Hace un año, en cambio, los procesos judiciales abiertos eran 5286, lo que suponen 223 menos que en la actualidad.

En relación a la totalidad de casos registrados en lo que va de 2026, la comunidad castellanoleonesa ha presenciado 42.307, mientras que durante los cinco primeros meses de 2025 se registraron 2.988 menos.