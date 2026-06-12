Las restricciones comenzarán a las 16:00 horas y afectarán a numerosas calles y avenidas de la ciudad

La celebración de la I Challenge Ciclista a Salamanca Junior, este sábado 13 de junio, obligará a realizar cortes y desvíos de tráfico en distintos puntos de la ciudad a partir de las 16:00 horas.

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Las principales afecciones se concentrarán en las zonas de Jesús Arambarri, Fuenteguinaldo, Nueva Guinea, Río Miño, avenida de los Cipreses, avenida Vicente del Bosque, avenida de Salamanca y avenida de la Merced, además de varias glorietas estratégicas del recorrido.

También se registrarán restricciones al tráfico en las calles Sicilia, La Radio, Túnel de la Televisión y paseo de la Estación, entre otras vías.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos mientras se desarrolla la prueba deportiva.