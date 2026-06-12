La inversión permitirá asegurar el abastecimiento de productos para el tratamiento de heridas y curas

La Junta de Castilla y León ha aprobado un presupuesto global de 2.645.458 euros destinado a la compra de suministros esenciales para el funcionamiento diario del Sistema Regional de Salud, con varias partidas distribuidas entre distintos centros sanitarios de la comunidad.

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El mayor protagonismo lo adquiere el Complejo Asistencial de Salamanca, que recibirá una inversión de 495.290 euros destinada a garantizar el suministro de apósitos para curas.

Además, dentro de las actuaciones aprobadas, se contemplan otras partidas relevantes. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia contará con 308.444 euros para la adquisición de material de ostomía destinado a pacientes de Atención Primaria.