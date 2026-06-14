La provincia de Salamanca, en aviso amarillo por tormentas "sin descartar granizo"

Desde las 12:00 horas, la totalidad de la provincia de Salamanca se encontrará en aviso amarillo por la probabilidad de tormentas, que irá desde un 40% hasta un 70% a lo largo de este domingo 14 de junio.

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Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, que ha recalcado que estas tormentas, cuyo aviso estará presente hasta las 22:59 horas, podrán presentar rachas muy fuertes e, incluso, tener momentos de granizo. Durante esta misma franja horaria, la provincia de Zamora se encontrará también en aviso amarillo.

En concreto, Salamanca presenta riesgo de tormentas a lo largo de todo su territorio, incluyendo así su Sistema Central, su zona sur y su meseta.

Por su parte, en el resto de la comunidad de Castilla y León, se ha alertado de este mismo aviso hasta las 20:59 horas en las provincias de León y Segovia; incluyendo también la zona del Sistema Central perteneciente a Segovia y las Cordillera Cantábrica a su paso por Burgos y Palencia.

Por este motivo, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha publicado, este pasado sábado a través de sus redes sociales, las principales medidas de protección que aconseja para evitar incidencias.

Entre ellas, se encuentran consejos como evitar permanecer en lo alto de colinas o montes, no resguardarse bajo árboles, alejarse de todo tipo de elementos metálicos, no bañarse durante la tormenta esté activa o evitar hacer deportes al aire libre.

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